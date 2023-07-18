Merdan Yanardağ'ın duruşmasında karar!

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadeleri sebebiyle tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'ın, Birgün gazetesindeki köşesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında davanın görülmesine İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Merdan Yanardağ katılmadı.

'Seçimde hile yapma' iftirası tespit edildi!

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 10 Nisan 2022 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Birgün gazetesinde 7 bölüm halinde yayınlanan ‘faşizm ve İslami faşizm’ adlı yazıların eser sahibi olduğunu aktardı. Açıklanan mütalaada, söz konusu yazıların Cumhurbaşkanı’na yöneltildiği hususunda duraksama bulunmadığı, yazının bir bütün halinde değerlendirildiğinde seçimlerde 'hile yapmak, millet iradesine el koymak' gibi ithamlar sebebiyle somut olgu içerdiği kaydedildi.

Yanardağ'ın avukatı savunma yapabilmek için ek süre istedi!

Mütalaada sanık Merdan Yanardağ’ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, mütalaaya katıldığını söyleyerek sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Yanardağ'ın avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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