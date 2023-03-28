Merdan Yanardağ'dan beyin yakan sözler: Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor

CHP tarafından fonlanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "yuh artık" dedirten ifadeler kullandı.

Daha önce CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da dile getirdiği, Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiği ifadelerini tekrarlayan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu, Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orjinal belgelerinde kayıt altına alınan biri" ifadelerini kullandı.

Yanardağ şu ifadeleri kullandı:

"Konyalılara hemşehrilerim diye seslendi. Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı. Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orjinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri."

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