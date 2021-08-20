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Gündem Merdan Yanardağ'dan akla ziyan "Boşnak" çıkışı
Gündem

Merdan Yanardağ'dan akla ziyan "Boşnak" çıkışı

Fondaş medyanın bayrak taşıyan Merdan Yanardağ, katıldığı TV programında Boşnakları, "Müslüman olmuş Sırp" olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 10:17:00 -

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken "O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırp' olarak tanımlaması tepkilere neden oldu. 

Boşnaklar tarafından yönetilen sosyal medya hesabından, "Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek? Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklardan özür dileyin" çağrısı yapıldı.

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Yorumlar

Nur

Sonradan müslüman olmak ta sorun ne dünyada milyolarca müslüman olan insanlar var sorun ne bayım biliyormusunuz kimliğinde müslüman yazan sizlerde kendinize bakın kendinizi yargılayın
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KARADAGLI

AYNI BOSNAKLARI KATLEDEN SIRP LARI NASIL TANIYACAKSIN??? HERBOKOLOG MERDAN
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