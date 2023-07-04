Merdan Yanardağ’a skandal destek! Rezalet ki ne rezalet

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı skandal sözler nedeniyle tutuklanan sözde gazeteci Merdan Yanardağ’a Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu’ndan destek geldi. Behramoğlu, şıracının şahitliğine soyunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

“Merdan Yanardağ’ın sözlerinde herhangi bir bağlamla ilişkili olmaksızın bile suç aramak, sadece kasıttır, kötü niyettir.

Bu sözlerin hangi nedenle söylenmiş olduğuna gelirsek bunun tek bir nedeni vardır: İktidar tecritteki “terör örgütü” liderini, her türlü insan haklarını da çiğneyerek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için elinde rehin olarak tutmaktadır.

Oysa Kürt sorununun çözümünde, insan hakları da çiğnenmeksizin bu kişiden aslında daha doğru olarak yararlanılabilir. Merdan Yanardağ’ın sözlerini doğru okumayarak ya da doğru okumak istemeyerek gerçeği saptırırsak doğru dürüst insan olmamız, yurttaş olmamız, hele hukukçu olmamız olanaksızdır.”

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