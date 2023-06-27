Merdan Yanardağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkında "siyasi mahkum" ve "rehin tutuluyor" açıklamaları yaparak, sanki bir suç işlememiş de, haksız yere siyasi çalışmaları sebebi ile cezaevine konulmuş gibi algı yapan fonlanmış Tele1 yöneticisi Merdan Yanardağ’a ’suçu ve suçluyu övme’ ve ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınmıştı.

Yanardağ'ın, "Siyasi mahkum" tanımlamasına rağmen, Öcalan 1999 yılında, AK parti)den önce cezaevine konulmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. İdam cezası yerine getirilmeyen Öcalan'ın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Yanardağ ise, sanki Öcalan'ı AK Parti cezaevine siyasi mahkum olarak koymuş gibi algı üreterek ve infaz kanununa aykırı şekilde cezaevinde tutuyormuş gibi ifadeler kullanmıştı.

Tutuklama talep edildi

Şüpheli Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Yanardağ, daha sonra ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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