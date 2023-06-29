  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveç'e bir darbe de Macaristan'dan! NATO umutları sonbahara kaldı

İslam Memiş’ten kritik dolar ve altın açıklaması!

15 yaşın altındakiler veli izni olmadan sosyal medya kullanamayacak

Türkiye'nin merak ettiği cevabı almak için yapay zekanın kapısını çaldılar: Asya, İlyas'ı tercih etseydi ne olurdu?

Bursa'da üretiliyor! Almanya, İngiltere, Avusturya ve Fransa tonlarcasını almak için Türkiye'nin kapısını çaldı

Türkiye'den Çin'in uykularını kaçıracak hamle! Asya devine rakip olacak, yarım milyar dolarlık proje

Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Değişim kavgası büyüyor! O isim de bırakmasını istedi

Şaşkına çeviren gelişme: Çanakkale'de 'Paşa' otomobil fiyatını geçti, 210 bin TL'ye satıldı! Gören şaşırdı

TOGG'u gören o ülke harekete geçti! Taklit edip benzerini ürettiler

Karayılan uyarısı! Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin
Siyaset Merdan Yanardağ ön açtı HDP harekete geçti!
Siyaset

Merdan Yanardağ ön açtı HDP harekete geçti!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 20:24:00 - 2023-06-29 21:16:49
Merdan Yanardağ ön açtı HDP harekete geçti!

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a ilişkin canlı yayında "tecrit" iddiasını öne süren Merdan Yanardağ, HDP'lilere cesaret verdi.

Yanardağ tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir Öcalan çıkışı da Pervin Buldan'dan geldi.

"Baskı ve gözdağı vermek, korku imparatorluğunu oluşturmak bizi asla alıkoymayacaktır. Bir gazetecinin ‘bu ülkede tecrit var’ demesiyle gözaltına alınıp, tutuklanması bir kez daha bizlere tecridin ne kadar yaygın olduğunu göstermiştir." sözleriyle Merdan Yanardağ'ın "sözlerim çarpıtıldı" savunmasını boşa düşüren Buldan, şunları söyledi:

Sadece İmralı cezaevinde değil, ülkenin dört bir yanında insanlara tecrit uygulanıyor. Ama en ağırını Sayın Öcalan’a yaşatıyorlar. Biz bu ülkede tecridin son bulması için elbette mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi AKP karanlığına teslim etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmelidir. AKP hükümeti iktidarda olduğu sürece bizler mücadeleyi daha fazla büyütmeli ve savunmalıyız.

Merdan Yanardağ tutuklandı
Merdan Yanardağ tutuklandı

Gündem

Merdan Yanardağ tutuklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Merdan'a sahiplendi
Kemal yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Merdan'a sahiplendi

Gündem

Kemal yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Merdan'a sahiplendi

Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!
Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!

Siyaset

Sözde milliyetçi İYİ Parti'den Öcalan sevici Merdan Yanardağ'a destek!

CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!
CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!

Siyaset

CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!

Öcalan sevici Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj!
Öcalan sevici Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj!

Gündem

Öcalan sevici Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj!

Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular
Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yozgat'ta dağ taş her yerden fışkırıyor! Türkiye'ye yeni müjdelerin gelmesi hedefi: Yatırımcıların gözdesi
Ekonomi

Yozgat'ta dağ taş her yerden fışkırıyor! Türkiye'ye yeni müjdelerin gelmesi hedefi: Yatırımcıların gözdesi

Yozgat'ın iklimsel, toprak özelliği, coğrafi yapısı dikkate alındığında tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından zengin. Yozgat'ta dağ taş her ..
Bursa'da üretiliyor! Almanya, İngiltere, Avusturya ve Fransa tonlarcasını almak için Türkiye'nin kapısını çaldı
Ekonomi

Bursa'da üretiliyor! Almanya, İngiltere, Avusturya ve Fransa tonlarcasını almak için Türkiye'nin kapısını çaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretimi yapılan Napolyon kirazı yurtdışından büyük talep görüyor. Kirazlar, Almanya, İngiltere, Avusturya ve Fran..
Müthiş haber beklenmedik yerden geldi! '11 milyar doları Türkiye'ye getirteceğiz' diyerek duyurdular
Ekonomi

Müthiş haber beklenmedik yerden geldi! '11 milyar doları Türkiye'ye getirteceğiz' diyerek duyurdular

Hızla büyüyen dijital oyun sektörü yabancı yatırımcıların radarına girdi. Konuyla ilgili konuşan StartGate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş, "38 ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23