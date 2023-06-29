Merdan Yanardağ ön açtı HDP harekete geçti!

Yanardağ tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir Öcalan çıkışı da Pervin Buldan'dan geldi.

"Baskı ve gözdağı vermek, korku imparatorluğunu oluşturmak bizi asla alıkoymayacaktır. Bir gazetecinin ‘bu ülkede tecrit var’ demesiyle gözaltına alınıp, tutuklanması bir kez daha bizlere tecridin ne kadar yaygın olduğunu göstermiştir." sözleriyle Merdan Yanardağ'ın "sözlerim çarpıtıldı" savunmasını boşa düşüren Buldan, şunları söyledi:

Sadece İmralı cezaevinde değil, ülkenin dört bir yanında insanlara tecrit uygulanıyor. Ama en ağırını Sayın Öcalan’a yaşatıyorlar. Biz bu ülkede tecridin son bulması için elbette mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi AKP karanlığına teslim etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmelidir. AKP hükümeti iktidarda olduğu sürece bizler mücadeleyi daha fazla büyütmeli ve savunmalıyız.