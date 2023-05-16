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Gündem Merdan Yanardağ Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere verdi veriştirdi! Yaşananlar aymazlık!
Gündem

Merdan Yanardağ Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere verdi veriştirdi! Yaşananlar aymazlık!

Yeniakit Publisher
2023-05-16 06:40:00 -

Seçim sonuçlarının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Merdan Yanardağ TELE 1 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ve partilileri hedef aldı.

"CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu" diyen Yanardağ, "Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yaptığı gibi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması gerektiğini söyleyen Yanardağ, "Liderlerle yapılan kısa açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

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