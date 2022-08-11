Merdan Yanardağ kendini açık etti! Fondaş medya itirafı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'nin; Halk TV, Tele1 ve KRT'yi fonladığını açıklamış hatta "CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar. Miktarlarını bile söylerim" demişti.

Yanardağ itiraf etti

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında iddia ile ilgili "Değerli seyirciler iddia şu; Halk TV, Tele1 ve KRT CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar. Bir kere TELE 1'in ve diğer televizyon kanallarının bütün gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleri ve biz hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz. Bunların arasında siyasi partiler de var. Bunlar demokratik siyasi partilerin arasında yer alan muhalif partiler bunlar. DolayısIyla CHP ile yaptığımız zaman zaman hizmet anlaşmaları var. Ne yapıyoruz onların mitingini canlı yayınladığımız zaman bunu karşılında bir bedel alıyoruz.

Yasal olduğunu savundu

Yanardağ'ın bu paraları aldığını itiraf ettiği açıklamasında "Bunlar da faturalı resmi kayıtlar içinde. Maliyenin, Sayıştay'ın denetimi içinde." sözleri yasal olabilir ama etik mi tepkilerini de beraberinde getirdi.