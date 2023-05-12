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Gündem Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 10:23:00 -
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

"Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak grubun Türkiye'ye girdiğini" iddia eden Merdan Yanardağ hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

"Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak grubun Türkiye'ye girdiğini" iddia eden Merdan Yanardağ hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında, "Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" iddiasıyla ilgili "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Açıklamada, Yanardağ'ın ifadesi alınmak üzere Başsavcılığa çağrıldığı belirtildi.

CHP'nin yayın organı olarak bilinen Tele1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Kaynağına güvendiğini" söyleyerek, çok tehlikeli bir paylaşımda bulunmuştu.

Yanardağ'ın seçime saatler kala yaptığı provokatör paylaşım tepki çekmişti.
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Basit istihbarat oyunları aptal olan bile yemez demekki bu Merdan efendi aptaldan daha geri zekalı.

alper

 kim yer bunu böyle deyibde kk pirim yapcak ne... yerseniz yerin ister yerde sürünün bu millet bunları yemez vede gereğini yapar köle yapmayacaksınız bu milleti
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