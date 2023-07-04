Merdan Yanardağ hakkında skandal haber! Böyle çarpıtma yok...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın siyasi tutuklu olduğunu savunup akılalmaz güzellemeler yapan Merdan Yanardağ isimli sosyalist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebek katili Öcalan'ı savunan Yanardağ, kemalist partiler ve medya organları yalnız bırakmıyor. Son olarak bugün kemalist medyanın bayrak taşıyanı Cumhuriyet paçavrası, Merdan Yanardağ'ın temel yaşam malzemelerinden mahrum bırakıldığını iddia ederek büyük bir skandala imza attı. Haberde, Merdan Yanardağ'a televizyon verilmediği ileri sürüldü.

Televizyonun temel yaşam malzemesi olarak lanse edilmesi tepki çekerken, tutuklamalarda birkaç gün karantina süreci olduğu için lüks malzemelerin verilmediği de ifade edildi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Merdan'ı koruyan kemalist medyanın rezilliği masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Tutuklamalarda ilk 1-2 gün karantina sürecidir. O süreçte odanız bile belli değildir. Bu yüzden televizyon vesaire verilmez. Bunlar şezlong falan da ister yakında. Cezaevindeler mi, tatildeler mi belli değil.

Daha düne kadar, "Apo'nun odasına televizyon verildi" diye eleştirenler, bugün Apo'yu destekleyen adama televizyon verilmemesine kızıyor.

Hadi bakalım, hodri meydan diyorum, tutukluluğunun 7'nci, 8'inci, 9'uncu gününden sonra Merdan Yanardağ'ın odasında televizyon olacak mı olmayacak mı görelim bakalım.

Veyahut da şunu söylesinler; Merdan Yanardağ değil de Ali Karahasanoğlu cezaevine girildiği zaman hemen birinci gün televizyonu odasına koydular, işte somut örnekler. Bunu diyebiliyorlarsa biz de diyelim ki; "ya Merdan Yanardağ'a haksızlık ediliyor."