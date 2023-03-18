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Siyaset Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu!
Siyaset

Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu!

CHP tarafından fonlanan TELE 1 televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti’nin TELE1’e seçim reklamını vermediğini açıkladı. Yanardağ, “İYİ Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur” diyerek reklam vermeyen Akşener’e tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 12:32:00 -
Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu!

6'lı koalisyonda aylardan bu yana adaylık için bir arpa boyu yol gidilmezken geçtiğimiz haftalarda yapılan adaylık görüşmesinden kaos çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkaran İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya süren Akşener, 'Kumar masası' diyerek masadan kalktı. Daha sonra ise sebebi anlaşılamayan bir şekilde masaya geri dönen Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mecburen evet demek zorunda bırakıldığı iddia edildi.

SURAT İFADESİ HER ŞEYİ ANLATTI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği akşamda kameralar karşısına geçen 6 parti liderinin arasında yer alan Meral Akşener'in o anlardaki yüz ifadesi her şeyi anlatır nitelikteydi.

REKLAM PANOLARINDA KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİLER

İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih Yazacağız" yazılı afişler astı. Afişte 6'lı Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bulunmaması dikkat çekti.

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