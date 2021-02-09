Sıradan tariflerden uzak ve lezzetli bir tarif olan mercimekli bulgur pilavına doyum olmuyor. Kurutulmuş domatesli, yeşil mercimekli bulgur pilavı ile hem lezzetli bir yemek yemiş olacaksınız hem de besleyici vitaminleri almış olacaksınız. Peki, mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır? Mercimekli bulgur pilavı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?