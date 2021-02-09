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Kadın - Aile Mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mercimekli bulgur pilavı tarifi
Kadın - Aile

Mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mercimekli bulgur pilavı tarifi

Sıradan tariflerden uzak ve lezzetli bir tarif olan mercimekli bulgur pilavına doyum olmuyor. Kurutulmuş domatesli, yeşil mercimekli bulgur pilavı ile hem lezzetli bir yemek yemiş olacaksınız hem de besleyici vitaminleri almış olacaksınız. Peki, mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır? Mercimekli bulgur pilavı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 23:39:00 -
Mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır? | Mercimekli bulgur pilavı tarifi

Mercimekli bulgur pilavı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1/3 su bardağı yeşil mercimek, 1 su bardağı pilavlık bulgur, 6 dilim kurutulmuş domates, 3 tane arpacık soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz

Mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Öncelikle kurutulmuş domatesleri minik minik doğrayıp sonra tereyağı ile tencereye koyun. Bu şekilde bir iki dakika kavurmanız gerekir.

Bulgur ve yeşil mercimeği yıkayıp tencereye koyun.

Bir iki dakika kavurup üzerine istenilen boyutta doğranan soğanları ilave edin.

Bulguru ve mercimeği aynı kabul edip 1’e 2 oranda sıcak su ilave edin.

Ağzını kapatıp pişirin ve demelenmeye bırakabilirsiniz. Afiyet olsun… 

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