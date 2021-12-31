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Kadın - Aile Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifi
Kadın - Aile

Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifi

Tam ölçülü mercimek köftesi | İkramların olmazsa olmaz lezzetlerinden olan mercimek köftesini hazırlamak isteyenler “Mercimek köftesi için hangi malzemeler gerekli?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 11:52:00 -
Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifi

Leziz ve besleyici bir tarif olan mercimek köftesini hazırlamak sanıldığı gibi zor değil. Önemli olan doğru tarife sahip olmak. İşte, denenmiş tam ölçülü mercimek köftesi tarifi

Mercimek köftesi tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1,5 su bardağı ince bulgur
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 2 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 4-5 sap taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kimyon

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Kırmızı mercimeği yıkayın ve tencereye alıp haşlayın.

Mercimek suyunu çekerken tencereye ince bulgunu ekleyin.

İnce bulguru ekledikten sonra ocağın altını kapatın.

Tencerenin kapağını kapatın ve 20 dakika kadar bekleyin.

Zeytinyağını tavaya alın ve küp küp doğradığınız soğanı soteleyin.

Ardından tencereye salçaları ve baharatları ilave edin.

Bir karıştırma kabının içerisine mercimekli harç ile soğanlı karışı alın.

İnce ince kıydığınız taze soğan ve maydanozu da karışıma ekleyin.

Ardından tüm harcı yoğurun.

Kıvam alan haçtan parçalar koparın ve köfte şekli verin.

Mercimek köftesini yeşillikler ve limonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Fırında balık nasıl pişirilir? Fırında leziz balık tarifi

Kadın - Aile

Fırında balık nasıl pişirilir? Fırında leziz balık tarifi

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