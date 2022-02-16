Mercekle ders çalışan Nazlıcan azmiyle üniversiteli oldu

Bunun üzerine ailesi tarafından kentteki hastanenin yanı sıra il dışındaki farklı sağlık kuruluşlarına da götürülen Fidan’ın yüzde 35 görme engelli olduğu belirlendi. Verilen gözlükten istediği sonucu alamayan Fidan’ın ailesi, kızlarının okul hayatına devam etmesi için yazı puntolarını büyütmeye yarayan mercek satın aldı.

Okula hayatının bir parçası olan bu mercekle devam eden Fidan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 416 puan alarak kentin en iyi okullarından İsmet Alkan Anadolu Lisesine yerleşti. Fidan, hayalindeki İngilizce öğretmenliğini kazanmak için derslerini aksatmadan çalıştı.

Fidan, rahatsızlığına aldırış etmeden büyük bir gayretle üniversite sınavına hazırlandı. Çalışkanlığı ve azmiyle okulun sevilen öğrencilerinden Fidan, geçen sene girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Yabancı Dil Testi’nde 403 puan alarak Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne yerleşerek, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.