Mercek altına alındılar! İçişleri Bakanlığı ve MASAK'tan soruşturma! Çin merkezli internet üzerinden satış yapan sitelere rekor ceza mı geliyor?

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Rekabet Kurumu, MASAK ve İçişleri Bakanlığı'nın; müşteri şikayetleri, haksız rekabet ve şüpheli işlemler nedeniyle soruşturma başlattığı Çin merkezli internet sitelere rekor ceza kesileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük e-ticaret sitesi WayFair'de çocukların sanal pazarlarda satıldığı iddiası dünya kamuoyunu sarsmış, Türkiye'de de internet üzerinden satış yapan siteler ile ilgili benzer iddialar ortaya atılmıştı. İnternetten satış yapan sitelerde çocuk kabanını 290 bin, ikili çocuk eşofmanını da 120 bin liraya sattığı belirlenmişti. İnternetten satış yapan ticaret sitesinin yetkilisi, 'Veri girişinde yapılan bir hatadan kaynaklı sorun yaşadık' açıklaması yapmış ancak bu ifadeler kamuoyunu tatmin etmemişti. İnternetten satış yapan ticaret sitesinin yetkilisi tarafından hazırlanan katalogda yalnızca 4 ürün olması iddiaları daha da güçlendirmişti. Öte yandan aynı markaya ait takımların piyasa değeri 50 ile 400 lira arasındayken İnternetten satış yapan ticaret sitesinin yetkilisinin ürünlerini farklı e-ticaret sitelerinde de fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlendi.

'Avukatımızın kararı gereği konuşmayacağız'

Yeniakit.com.tr'nin telefonla ulaştığı İnternetten satış yapan ticaret sitesinin yetkilisi ise avukatları tarafından alınan karar gereği artık konuşmayacaklarını söyledi.

TBMM gündemine de taşınmıştı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İnternetten satış yapan ticaret sitesi yetkilisi ve Çin merkezli İnternetten satış yapan ticaret siteler tarafından açıklamaların yeterli olmadığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, cevaplaması isteği ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a şu soruları yöneltti:

"Trendyol adlı site üzerinden satış gerçekleştiren kimi kullanıcılardan birisi Sami Değirmencioğlu isimli satıcıdır. Adı geçen kişinin satış yaptığı profildeki ürünler çocuklara yönelik basit tekstil ürünleri olmasına karşın belirtilen fiyatlar 70 bin, 120 bin, 290 bin TL olarak belirlenmiştir.

- Bu ürünlerin satışına yönelik site üzerinden herhangi bir alışveriş gerçekleştirilmiş midir?

- Trendyol üzerinden piyasa fiyatlarının oldukça üzerinde satışı gerçekleştirilen ürünlerin gerçekliği ve fiyatları üzerinden herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

- Sami Değirmencioğlu adlı satıcı üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerin elektronik kayıtları bulunmakta mıdır?

- Satışı gerçekleştirilen ürünlerin sevk irsaliyesi bulunmakta mıdır?

- Satılan ürünlerin kargo dağıtım kayıtlarına ulaşmak mümkün ise satılan ürünle dağıtıma çıkan ürünler aynı mıdır?