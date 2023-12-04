Mercedes yeni otomobilini sadece Türkiye'de satılacak!

Mercedes-Benz'in bugüne kadar Türkiye'de 82 bin adet sattığı modeli modeli E-Serisi, yeni nesli ile satışa sunuldu. Geçmişi 75 yılı bulan otomobil, ilk olarak E 220 d 4MATIC ve dünyada sadece Türkiye'de satışa sunulacak E 180 motor seçenekleri ile tüketiciyle buluştu. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, 2024'te satışlarının en az yüzde 25'inin elektrikli otomobillerden oluşacağını bildirdi. Markanın yaz aylarında 'hacklenme' iddiası ile gündeme gelen yeni satış modeli hakkında da konuşan Bekdikhan, "Bu tür korsan 'bot' yazılımlara karşı önlemlerimizi devreye aldık. Satış sistemimizi tüketicilerin mağdur olmaması adına sürekli yeni yazılımlar ile güncelliyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, geçmişi 75 yılı bulan E-Serisi'nin son jenerasyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Yapılan açıklamaya göre, otomobil ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 motor seçenekleri ile satışa sunuldu.

1.5 litrelik benzinli motora sahip E 180 versiyonunun dünya üzerinde sadece Türkiye'de satışa sunulacağı belirtildi.

Otomobilin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Türkiye pazarına özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla dünya üzerinde sadece Türkiye'de satışa sunuluyor. Tüm bunlar bize Mercedes-Benz için Türkiye'nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor" dedi.

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Mercedes-Benz 'in 1946 yılından günümüze yaklaşık 17 milyon orta sınıf araç ürettiğini ve E-Serisi'nin mirasının da markanın ilk günlerine kadar uzandığını vurgulayan Bekdikhan, "E-Serisi Türkiye'de bugüne kadar 82 bin adet satarak dünyadaki başarısını yerel pazara da taşıdı" ifadelerini kullandı.

2024’te Alman markanın satışlarının en az yüzde 25’inin elektrikli otomobillerden oluşacağını da vurgulayan Bekdikhan, "Elektrikli araç şarj istasyonlarında Türkiye'deki yatırımlar hızlı ilerliyor. Bu konuda her geçen gün yeni yatırım haberleri geliyor. Dolayısı ile biz şarj hizmeti vermeyi düşünmüyoruz, fakat bize ihtiyaç olsa biz de bu işe girerdik" diye konuştu.

'KORSAN YAZILIMA KARŞI ÖNLEM GELİŞTİRDİK'

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, markanın bu yıl içinde duyurduğu online satış modeli hakkında da konuştu.

Hatırlanacak olursa, otomobilin yatırım aracı olarak görüldüğü yaz aylarında, piyasayı manipüle eden bazı kişilerin özel bir yazılım yaptırıp online satışa sunulan araçların önemli bir bölümünü gerçek tüketiciden önce satın aldıkları yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Bu iddiaları yanıtlayan Bekdikhan, "Bu tür korsan 'bot' yazılımlara karşı geliştirdiğimiz önlemleri devreye aldık. Satış sistemimizi tüketicilerin mağdur olmaması adına sürekli yeni yazılımlar ile güncelliyoruz. Bu noktada, bizim satış modelimizin aslına tamamen bir online bir süreç olmadığını, aslında bir acentacılık sistemi olduğunu belirtmeliyim. Online kanalda müşterinin beğendiği otomobilin işlemleri acentada tamamlanıyor ve aracın teslimatı da acentada yapılıyor" dedi.

MILD HIBRIT İLE GÜCÜ ARTTI

Bekdikhan'ın açıklamalarının ardından gelelim yeni E-Serisi'nin özelliklerine.

E-Serisi'ndeki hem dizel hem de benzinli motorlar, turbo besleme dışında entegre bir marş jeneratörü (ISG) ile destekleniyor. Birer mild-hibrit olarak çalışan güç seçenekleri, yeni batarya teknolojisi sayesinde elektromotorlarından 20 beygir yerine 23 beygir ek güç ve 205 Nm ek tork alıyor.