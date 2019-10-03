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Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil oldu

Kamu bankalarının girişimi otomotivcileri iştahlandırdı... Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile sınırlı tutulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birliğine Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:50
Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil oldu

 Onur Yılmaz 

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından geçen hafta açıklanan ve Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile sınırlı tutulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birliğine Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyaya katılan firma sayısı 10’u aşarken, vatandaşların model seçme seçenekleri de artmış oldu. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için üç kamu bankası tarafından uygulanan kampanya özel bankaların uyguladıkları kampanyaya göre daha avantajlı görülüyor. Faiz oranlarını daha da aşağıya çekerek vatandaşların cebinden en az 17- 20 bin lira çıkmamasını sağlayan kamu bankalarının bu adımı karşısında birçok özel bankanın harekete geçmemeleri ise dikkat çekiyor.

3 kamu bankasının kampanyalı taşıt alımı seçenekleri

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Araç Tipi (0 km)     Kredi Tutarı           Vade (Ay)      Vade farkı ( Yüzde / Aylık)

Binek Araçlar          50 bin -120 bin        18-36             0,49-0,69

Ticari Araçlar          72 bin -500 bin        36-60              0,49-0,69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebiliyor.

Anlaşmalı otomotiv firmalarından bazıları:

-Binek Araçlar: Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

-Ticari Araçlar: Isuzu, Temsa, BMC, Mercedes

-Kampanya Dönemi: 31 Aralık 2019’da sona erecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:50
  1. Ziraat Bankası
  2. Halkbank
  3. Vakıfbank
  4. otomotiv sektörü
  5. Mercedes
  6. Toyota
  7. finansman
  8. Faiz oranları
  9. Binek Araçlar
  10. Ticari Araçlar
  11. Kampanya Dönemi
  12. Honda
  13. Hyundai
  14. Renault Mais
  15. Isuzu
  16. Temsa
  17. BMC

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