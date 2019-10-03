Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil oldu

Onur Yılmaz

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından geçen hafta açıklanan ve Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile sınırlı tutulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birliğine Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyaya katılan firma sayısı 10’u aşarken, vatandaşların model seçme seçenekleri de artmış oldu. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için üç kamu bankası tarafından uygulanan kampanya özel bankaların uyguladıkları kampanyaya göre daha avantajlı görülüyor. Faiz oranlarını daha da aşağıya çekerek vatandaşların cebinden en az 17- 20 bin lira çıkmamasını sağlayan kamu bankalarının bu adımı karşısında birçok özel bankanın harekete geçmemeleri ise dikkat çekiyor.

3 kamu bankasının kampanyalı taşıt alımı seçenekleri

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı Vade (Ay) Vade farkı ( Yüzde / Aylık)

Binek Araçlar 50 bin -120 bin 18-36 0,49-0,69

Ticari Araçlar 72 bin -500 bin 36-60 0,49-0,69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebiliyor.

Anlaşmalı otomotiv firmalarından bazıları:

-Binek Araçlar: Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

-Ticari Araçlar: Isuzu, Temsa, BMC, Mercedes

-Kampanya Dönemi: 31 Aralık 2019’da sona erecek.