  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Mercedes Kadir Filmi için senaryo hazır

Bir süre önce hayatını kaybeden ‘Mercedes Kadir’ lakaplı Fatih Kaydı’nın hayatını beyaz perdeye taşımak için ilk adım atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:32:42 -
Mercedes Kadir Filmi için senaryo hazır

Bir süre önce hayatını kaybeden ‘Mercedes Kadir’ lakaplı Fatih Kaydı’nın hayatını beyaz perdeye taşımak için ilk adım atıldı. Senaryosu yazılan filmde Mercedes Kadir’i oynayacak isim ise halk tarafından seçilecek.


Malatya’da Mercedes sandığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tahtasının üstünde tüm gün Malatya’yı dolaşan ve halk arasında ‘Mercedes Kadir’ olarak tanınan Fatih Kaydı’nın geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzmüştü.


Vefatı sonrası birçok siyasi ve bürokratın da taziye mesajı yayımladığı Kaydı’nın hayatının beyaz perdeye taşınması için de girişimler başladı. Malatyalı yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Mercedes Kadir’in hayatını çekmek için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.


Filmin senaryosunun hazır olduğunu ifade eden Şavata, Mercedes Kadir rolünü oynayacak ismin ise seçilme aşamasında olduğu ifade etti. Yakın zamanda bir anket düzenleyerek Mercedes Kadir rolünü oynayacak oyuncunun halk tarafından seçilmesini sağlayacaklarını belirten Şavata, Şafak Sezer, Cem Yılmaz, Ata Demirel, Ersin Korkut ve Onur Buldu isimlerinin anket ile oylamaya sunulacağını dile getirdi.


Sanat yönetmenliğini Yaşar Akoğlu’nun yapacağı filmin senaryosunun Hakan Büke tarafından yazıldı. Fatih Kaydı’nın hayatının büyük bir kısmına değinilecek olan filmin biyografi türünde beyaz perdeye aktarılacağı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı