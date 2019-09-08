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Mercedes, İtalya’da pilotlarını podyuma taşıdı

2019 Formula 1 sezonunun 14.

08 Eylül 2019 Pazar 19:34
Mercedes, İtalya’da pilotlarını podyuma taşıdı

2019 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix’inde Mercedes-AMG Petronas, iki pilotunu da podyuma taşıdı. Valtteri Bottas yarışı ikinci sırada noktalarken Lewis Hamilton da üçüncü sıranın sahibi oldu.


2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. durağı olan İtalya’da Mercedes-AMG Petronas, podyumun iki basamağında yerini aldı. Valtteri Bottas, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçerken Monza’daki efsanevi pistte şampiyona lideri Lewis Hamilton da üçüncü sırayı elde etti ve pilotlarının elde ettiği puanlarla liderlik koltuğundaki yerini korudu.


Sıralama turları sonunda ikinci cebin sahibi olan Hamilton, startla birlikte zirveyi zorlamaya başladı. Ferrari pilotu Charles Leclerc’in ardında baskısını arttıran yıldız pilot, ilk şikanda ufak bir hata yapınca yerini takım arkadaşı Valtteri Bottas’a bıraktı. Fin pilot da liderliği elde edemeyince yarışı ikinci sırada bitirdi. Hamilton ise damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti.


İtalya Grand Prix’inin ardından Lewis Hamilton 284 puanla liderliği korumayı başardı. Valtteri Bottas 221 puanla ikinci sırada yer aldı.


Formula 1’de 2019 sezonunun 15. yarışı 22 Eylül 2019 tarihinde Singapur’da gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:34
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