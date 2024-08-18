Mercedes en sportif modeli Maybach SL 680 Roadster'ı tanıttı!

GÖRÜNÜM VE TASARIM

Yeni Mercedes-Maybach SL 680, göz alıcı bir görünümle dikkat çekiyor. Önde, aydınlatılmış ve dikey çıtalı krom ızgara bulunuyor. Yeniden tasarlanan ön tampon, ekstra krom detaylarla vurgulanmış. Araç, kaputta ve yumuşak tavanda Maybach logolarıyla süslenmiş. Koltukların arkasındaki aerodinamik kepçelerde de Maybach logosu yer alıyor. Model, çift tonlu bir kaplama ile sunuluyor; Garnet Kırmızısı Metalik ve Opalite Beyaz Magno ile kontrast oluşturan Obsidiyen Siyah kaput mevcut. Müşteriler, araç için tercih ettikleri renkleri seçme imkanına sahip olacaklar.

SESSİZ VE ETKİLİ EGZOZ SİSTEMİ

İç mekan, gümüş saten kaplama ve kristal beyaz nappa deri ile kaplanmış. Gösterge paneli ve kapı pedleri de bu lüks kaplama ile donatılmış. SL Roadster’dan alınan özellikler ve donanımlar, Maybach edisyonunda daha sessiz ve etkili bir egzoz sistemi ile optimize edilmiş.

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MOTOR VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ NELER ?

Mercedes-Maybach SL 680, 577 bg güç ve 800 Nm maksimum tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu V8 motora sahip. Motor, dört tekerlekten çekişli 9 ileri otomatik şanzıman veya 4MATIC+ sistemi ile güç sağlıyor. Araç, 0-100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede ulaşabiliyor.

Mercedes-Maybach SL 680 Roadster, standart modeline göre önemli bir prim talep edecek. Hindistan’da Mercedes-AMG SL 55’in fiyatı 2,44 crore (showroom dışı) ve Maybach SL’nin fiyatının 3 crore’nun üzerinde olması bekleniyor. Avrupa’daki teslimatlar ise gelecek yıldan itibaren başlayacak.