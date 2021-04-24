Mercedes elektrikli SUV modeli EQB’yi tanıttı

İlk olarak Çin pazarına çıkacak olan elektrikli SUV, 288 beygirlik iki motorlu versiyonla satışta olacak. Avrupa’da satılacak versiyonlar ise 268 beygirlik 4Matic versiyon EQB350 ve 221 beygir gücünde EQB250 olacak. GLB modeline benzerliği ile dikkat çeken aracın elektrikli olduğunu anlamamızı sağlayan en önemli unsur kapalı ızgara. Aracın arka kısmında ise bagaj bölümünü boyunda uzanan şerit şekliden bir fara sistemine yer verilmiş. Modelin iç kısmında ise direksiyon arkasından başlayıp orta konsola uzanan bir ekran yer alıyor. Araçta bir başka fark ise üçüncü sıra koltum imkanı.