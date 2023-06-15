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Otomotiv Mercedes-Benz’in efsane otomobili geri dönüyor
Otomotiv

Mercedes-Benz’in efsane otomobili geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-06-15 04:01:00 - 2023-06-15 04:04:50
Mercedes-Benz’in efsane otomobili geri dönüyor

Mercedes-Benz'in 1960 ve 1970'li yıllarda yeni teknolojilerini sunduğu deneysel otomobili C111 tekrar ortaya çıkacak.

Mercedes-Benz C111, Alman üreticinin 1960 ve 1970’li yıllarda yeni teknolojilerini sunduğu deneysel bir otomobil serisiydi. Alman otomobil üreticisinin en son teknolojisini sergilemek için tasarlanan bu ikonik otomobil, tasarımıyla da göz dolduruyordu. Mercedes-Benz şimdi ise bu efsane aracını geri getiriyor.

Orijinal C111’in aerodinamik tasarımının yanı sıra martı kanat kapılara ve ortaya konumlandırılan bir Wankel motora ev sahipliği yapıyordu. Bu ikonik otomobilin 4 rotorlu Wankel motoru, aracı 300 km/s hıza ulaştırabiliyordu. Sonraki nesillerde ise Wankel motor yerini çeşitli dizel ve benzinli güç ünitelerine bıraktı.

Toplam 16 tane üretilen Mercedes-Benz C111, birçok uluslararası fuarda sergilendi. Markanın en yeni teknolojilerini tanıtmak için kullanılan bu deneysel otomobil maalesef hiçbir zaman seri üretime geçemedi. Ancak Mercedes-Benz, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile otomobilseverleri heyecanlandırdı.

Mercedes-Benz yaptığı bir dizi paylaşım ile bizlere C111’i hatırlattı. C111’in ikonik sarı rengine ve yuvarlak farlara sahip olduğu görülen konsept model, Mercedes-Benz için yeni bir çağı nitelendiriyor. Alman üretici paylaşımlarının altında kullandığı “Yeniden tasarlanan simgeye hazır mısınız?” ve “İKONİK LÜKS için hazır mısınız?” ifadeleri ile C111 konseptine göz kırptı.

Mercedes-Benz yakında tanıtacağı konsepti ile yeni teknolojilerini tanıtmak için tıpkı C111’de olduğu gibi benzer bir yol izleyebilir. Ancak bu sefer aracın kaputunun altında Wankel değil elektrikli bir güç ünitesinin olması muhtemel görünüyor. Ayrıca araçta birçok sürücü destek sisteminin de yer alması bizleri şaşırtmayacaktır.
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