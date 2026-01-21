Mercedes-Benz Otomotiv, En Yakıt iş birliği ile Türkiye’de Yüksek Hızlı Şarj ağını kurmak üzere yola çıkıyor

Projenin ilk aşamasında, 2027 yılının sonuna kadar 40’a yakın şarj lokasyonu açılması ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve büyükşehirleri birbirine bağlayan otoyollara 140’tan fazla aktif soket aktifleştirilmesi planlanıyor.

Mercedes-Benz elektrikli araç müşterileri, Mercedes-Benz markalı bu istasyonlarda markanın temellerinin atıldığı 140. yıla özel olarak yüzde 14 indirime sahip olacak.

Bekleme salonu ve market gibi müşterilere çevresel olanaklar sağlayacak istasyon konseptleri Türkiye’de örneği bulunmayan yaklaşımlar ile sektörde fark yaratacak.

Türkiye'de 2025 yılında sattığı her 5 araçtan 1’i elektrikli olan ve bu oranla sektördeki dönüşümü öncü markalarından biri olarak elektrikli taahüddünü sürdüren Mercedes-Benz Otomotiv, sektörün mobilite çözümlerine katkıda bulunmak amacıyla En Yakıt ile iş birliğini duyurdu. Gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında, 2027’nin sonuna kadar 40’a yakın Şarj lokasyonu açılması planlanıyor. Projenin ilk etabında, istasyonlar Türkiye’de elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaştığı büyükşehirler ve ayrıca İstanbul-İzmir ve İstanbul-Ankara otoyolları başta olmak üzere bu büyükşehirleri birbirine bağlayan otoyollara kurulacak. Ayrıca Mercedes-Benz’in 140 yıllık yenilikçi mirasını kutladığı 2026 yılına özel olarak 140’tan fazla soketin aktifleştirilmesi planlanıyor. İlk istasyonlar sene ortası itibariyle açılacak.

Türkiye’de otomotiv sektörünün son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bu dönüşümün merkezinde de elektrikli araçlar olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “2025 yılında elektrikli araç satışlarımızı geçtiğimiz seneye göre yüzde 35 artırdık. Bu sayede toplam satışımız içerisindeki elektrikli araç oranı yüzde 21’e yükseldi. Bu oran bizi tüm Mercedes-Benz ülkeleri arasında 8. sıraya yerleştirdi. Toplam satış hacmi bakımından ise 11. sırada yer alıyoruz. Bu durum, Türkiye'de elektrikli araç pazarının ne kadar hızlı büyüdüğünü açıkça ortaya koyuyor.” diyerek bu ivmenin artması için elektrikli araç teknolojileri kadar şarj altyapısının gelişiminin de önemini vurguladı.

Son yıllarda gelişen batarya teknolojisiyle elektrikli araçların menzillerinin hızla yükseldiğini ifade eden Bekdikhan, “Birkaç ay önce Türkiye lansmanını gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen yeni CLA, tek şarjla 715 kilometreye varan bir menzile ulaşıyor. 2026 yılında, markamızın temellerinin atıldığı 140. yılı kutluyor, yepyeni modellerimiz ile bir rekorun daha başlangıcına işaret ediyoruz.” diyerek tüketicilerin menzile dair soru işaretlerinin gün geçtikçe daha da giderildiğini belirtti.

Mercedes-Benz Otomotiv, En Yakıt iş birliği ile Türkiye’de ilk kez kendi Yüksek Hızlı Şarj ağını kuruyor

Türkiye’de sorunsuz ve yüksek kaliteli bir şarj deneyimi sunarak elektrikli mobilite çözümlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz’in elektrikli araç müşterilerinin yanında olmak ve sektörde Mercedes-Benz farkını yansıtmak için ilk kez Türkiye’de kendi Yüksek Hızlı Şarj ağı projesini başlattıklarını belirtti. Bu amaçla En Yakıt iş birliğini duyuran Bekdikhan, “Müşterilerimize her zaman en iyi deneyimin sözünü veren, müşteri deneyimine odaklanan bir marka olduk. En Yakıt ile başlattığımız iş birliğimiz de markamızın global kalite ve üst düzey tasarım standartlarını karşılayacak şekilde oluşturulacak. İlk istasyonların sene ortası itibariyle açılmasını planlıyoruz. Mercedes-Benz elektrikli araç müşterileri ise Mercedes-Benz markalı istasyonlarda belirlenen tarifeler üzerinden yüzde 14 indirime sahip olacak, önümüzdeki yıllarda da avantajlar devam ederek indirim oranları tekrar belirlenecek. Mercedes-Benz elektrikli araç sahipleri, bunun yanı sıra yeni CLA ile tanıtılan Electric Intelligence navigasyon sayesinde rotaları üzerindeki en uygun ve kullanılabilir şarj istasyonuna otomatik olarak yönlendirilecek.” dedi.

En Yakıt istasyonlarında ayrıcalıklı, hızlı ve kesintisiz hizmet

Türkiye’nin ilk lisanslı şarj operatörü olarak odaklarını her zaman premium hizmet anlayışı üzerine kurduklarını söyleyen En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan, “Tamamı en az 180 kW gücünde DC cihazlardan oluşan altyapımız ve ‘Özgürlüğe Yolculuk’ mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanında operasyonlarımızı sürdürüyor; müşterilerimize her noktada ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. Bu deneyimin önemli bir parçası olan En Yakıt mobil uygulaması, yalnızca bir şarj başlatma aracı olmanın ötesinde; EnWin, sadakat programları, En Cüzdan, avantajlı paketler ve statü programı gibi pek çok faydayı bir arada sunan kapsamlı bir ekosistem niteliği taşıyor. En-ix teknolojimizle otomatik şarj başlatma deneyimi sunarken, güçlü müşteri hizmetlerimizle de süreci baştan sona kesintisiz şekilde destekliyoruz.” diyerek 2026’da atacakları adımlarla hizmet standartlarını daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Dünyanın en güçlü otomotiv markalarından biri olan Mercedes-Benz ile hayata geçirdikleri iş birliğiyle bu hedeflerini ortaya koyduklarını belirten Akcan, ilk lisanslarını aldıkları gün duydukları gurur ve heyecanı, bu stratejik ortaklıkla daha da ileriye taşıdıklarını belirterek, “Bu iş birliği ile elektrikli araç sahiplerine yalnızca bir şarj hizmeti değil, bir yaşam tarzı sunuyoruz. ‘Premium deneyim’ yaklaşımımızın doğal bir sonucu olarak tüm elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelindeki En Yakıt istasyonlarında ayrıcalıklı, hızlı ve kesintisiz bir hizmet alacak. Konfor ve hızı bir araya getiren bu ortaklık, elektrikli araç müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak. Elektrikli araç kullanımını her yönüyle keyifli bir sürece dönüştürmeye devam edeceğiz.” dedi.

İstasyonlar öncelikli olarak elektrikli araçların yoğun olduğu büyükşehirler ve otoyollarında kurulacak

Projenin ilk aşamasında istasyonların elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaştığı büyükşehirler ile büyükşehirleri birbirine bağlayan otoyollara kurulması planlanıyor. İllerin seçiminde elektrikli otomobil yoğunluğu, mevcut şarj altyapısının yeterliliği, planlanan istasyonların potansiyel trafiği gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Kurulacak şarj istasyonlarının uzun mesafeli seyahatler veya günlük şehir içi kullanım için olsun her zaman uygun bir yerde konumlanması hedefleniyor. Tüm elektrikli araç sahipleri bu istasyonlardan faydalanabilecek.

İstasyonlar, Mercedes-Benz’e özel tasarımlarla farklılaşacak

İş birliği kapsamında kurulacak istasyonlarda "üst düzey deneyim" amacıyla sürücülerin enerji aktarımı süresince rahatça dinlenebilecekleri, temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri, hijyen ve temizlik standartları yüksek lokasyonlarda farklı olanaklar sunulacak. İstasyonlar, ortalama 4 ila 12 adet soket sayısına sahip olarak ihtiyaç duyulan maksimum kapasite ve hızı esnek bir şekilde müşterilere sağlayacak. Toplam 4 farklı konseptteki istasyonlardan Flagship ve Premium üst segment istasyon konseptleri, Türkiye’de örneği bulunmayan şarj istasyonu yaklaşımları ile sektörde fark yaratacak. İstasyonlarda güvenli bir şarj ortamı sağlamak için 7/24 güvenlik kameraları ve diğer önlemler de bulunacak.