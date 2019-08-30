Mercedes-AMG Petronas Belçika’da zafer peşinde

2019 Formula 1 sezonunun 13’üncü yarışı Avusturya Grand Prix’i antrenman turları ile bugün resmen başlayacak. Belçika’da son dört yarışın üçünde zirveyi elde eden, son beş yılın markalar şampiyonu Mercedes-AMG Petronas, bir kez daha podyumun en üst basamağında kalmak için mücadele edecek. Lider Lewis Hamilton, Belçika’daki dördüncü birinciliğini arıyor. Valtteri Bottas ise bu sezonki üçüncü galibiyeti için mücadele edecek.

2019 Formula 1 sezonunun 13’üncü yarışı olan Belçika Grand Prix’i, bugün yapılacak antrenman turları ile başlayacak. Toplam 44 turdan oluşan, 308,052 km’lik yarış, büyük bir çekişmeye sahne olacak. Belçika’da son dört yarışın üçünde zirveyi elde eden, son beş yılın markalar şampiyonu Mercedes-AMG Petronas, bir kez daha podyumun en üst basamağında kalmak için mücadele edecek. Bu sezon 8 yarış zaferine ulaşan lider Lewis Hamilton, Belçika’daki dördüncü birinciliğini arıyor. Valtteri Bottas ise bu sezonki üçüncü galibiyeti için mücadele edecek.

Belçika Grand Prix’i öncesinde Mercedes-AMG Petronas 438 puanla markalar sıralamasında liderliği elinde bulunduruyor. Hamilton, 250 puanla pilotlar sıralamasında lider, Bottas ise 188 puanla aynı sıralamada ikinciliği elinde tutuyor.

Zorlu Temmuz ve Ağustos sonrasında yaz arasının iyi geldiğini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, "Ama yeniden pistte olacağımız için çok heyecanlıyız. Sezonun ikinci yarısı için herkes pilleri doldurdu. Şu an hem markalar hem de pilotlar sıralamasında lideriz. Yine de kendimizi güvende hissetmiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaz arasından sonra oldukça iyi performans gösteren takımlara şahit olduk. Bu sebeple kendimizi ve limitlerimizi zorlamaya devam etmeliyiz. Bizim için yeni bir sezon başlıyor ve hataya yer yok. Önümüzdeki yarış, Formula 1’in ikon pisttlerinden Spa’da yapılacak. Bu pistte doğru araç ayarlarını bulmanız gerekiyor. Hava da çoğu zaman öngörülemiyor. Fakat biz mücadeleye hazırız" dedi.