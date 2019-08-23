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Mercan Badakal, başarıdan başarıya koşuyor

Adana’da 4 yıl önce başladığı binicilik sporunda 3 kupa ve 15 kurdele kazanan Mercan Badakal, son olarak Bursa’da düzenlenen yarışmadan da kupayla döndü.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:17
Mercan Badakal, başarıdan başarıya koşuyor

Adana’da 4 yıl önce başladığı binicilik sporunda 3 kupa ve 15 kurdele kazanan Mercan Badakal, son olarak Bursa’da düzenlenen yarışmadan da kupayla döndü.


Türkiye Binicilik Federasyonu Ferdi Lisanslı Sporcusu olan 13 yaşındaki Mercan Badakal, Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları 8. Ayak Koşuları’nda birincilik kupasını kazandı. ‘Coral & Akvarel’ isimli atla 80 santimetrelik engelleri atlayıp, koşu parkurunu 45.61 saniyede tamamlayan Badakal, 21 sporcu arasından zirveye çıktı.



Mercan’ın hedefi milli takım


Mercan Badakal, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, "Yakın bir arkadaşım vasıtasıyla binicilik sporuyla ve atlarla tanıştım. Kısa sürede bu sporun benim için biçilmiş kaftan olduğunu anladım. Çok çalıştım, kısa sürede yarışlara katılmaya başladım. Anne ve babam ilk zamanlarda işitme cihazı kullandığım için çok korktular ve at binmeme karşı çıktılar. Ben atları çok sevdim ve onlarla çok güzel bir iletişim kurduktan sonra binicilikten vazgeçemedim" açıklamasında bulundu.


Ailesinin endişelerinin, atlarla ve binicilikle ne kadar mutlu olduğunu görmeleriyle sonlandığını anlatan Badakal, “Zamanla ailem, en büyük destekçim oldu. Şimdi benimle ve başarılarımla gurur duyuyorlar. Coral & Akvarel adında bir atım var. Haftanın 5 günü, 3-4 saat antrenman yapıyorum. Atımın bakımlarıyla da ben ilgileniyorum. Binicilik benim için bir hobiden öteye geçti artık. Hedefim milli takım kadrosuna dahil olup, uluslararası yarışlarda ülkemi temsil etmek” şeklinde konuştu.



"Binicilik bir ekip işidir"


Uzun yıllardır engel atlama antrenörlüğü yapan ve yarışmalara sporcu yetiştiren Süleyman Çakal, şans eseri Mercan ile tanışmaları ve onun biniciliğe olan tutkusundan çok etkilendiğini dile getirdi. 2 yıldır Mercan ile düzenli antrenman yaptıklarını kaydeden Çakal, binicilik sporunun bir ekip işi olduğunu belirtti. Çakal, “Binicilikte, bir at, sporcu, antrenör, çiftlik, manej ve binicilik ekipmanları ayrı ayrı hareket eden unsurlar değildir. Tüm bu enstrümanların birlikte hareket etmesi, bir olması gerekir. Başarı ancak öyle gelir. Mercan kısa sürede bunun farkına vardı ve çok sıkı çalıştı” dedi.


Kısa zamanda büyük ilerleme kaydettiklerini dile getiren Çakal, Mercan Badakal’ın, Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil edecek kadar başarılı olacağını düşündüğünü ifade ederek, “Hiçbir yarışa birinci olacağız diye çıkmadık. Birinciliğe koşmadık. Hedeflerimiz çok farklı, çıktığımız yarışları antrenman olarak gördük ama Mercan o kadar tutkulu koşuyor ki birincilik ona geliyor. Onun benzer tüm gençlere umut ışığı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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