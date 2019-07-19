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Meram Belediyesporlu halterciler dünya şampiyonasına damga vurdu

Meram Belediyesporlu halterciler, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’na damga vurdu.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:23
Meram Belediyesporlu halterciler dünya şampiyonasına damga vurdu

Meram Belediyesporlu halterciler, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’na damga vurdu.


Şampiyonaya Türkiye adına katılan 5 kadın sporcunun 4’ü Meram Belediyesporlu Nazmiye Muratlı (45 kilo), Sibel Çam (73 kilo), Besra Duman (55 kilo), Yasemin Ceylan Baydar (61 kilo) oldu. Müsabakalar sonucunda Türkiye bir dünya birinciliği, iki dünya ikinciliği ve bir dünya dördüncülüğü kazandı. Türkiye’ye bu madalyaları sadece Meram Belediyesporlu haltercilerin kazandırması Meram ve Konya adına büyük gurur kaynağı oldu. Bu başarılı dört halterci ayrıca, 2020 yılında Tokyo’da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek. Meram Belediyesporlu haltercilerin Türkiye adına kazandıkları madalyalar ise şöyle; Besra Duman 55 kiloda 110 kilo kaldırarak Gençlerde Dünya 1.’si, Büyüklerde ise Dünya 4.’sü Nazmiye Muratlı 45 kiloda 110 kilo kaldırarak Büyükler Dünya 2.’si Sibel Çam 73 kiloda 124 kilo kaldırarak Büyükler Dünya 2.’si.



“Bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum”


Spor faaliyetleri güçlü olmayan bir Meram’ın eksik kalacağı anlayışıyı ile spora ve sporcuya her daim destek verdiklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve geldiği 3.5 aylık kısa dönem içinde verdiği destekle belediyenin spor ve sporcu dostu bir hüviyet kazanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu dönemde sporcular ve gençler için önemli destek ve altyapı hizmetlerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Kavuş, “Hem sporcu yetiştirme hem de başarılı sporcularımızı destekleme konusunda, pek çok programı hayata geçirdik. Sporculara verdiğimiz destek aynı zamanda sosyal hayatla politikalarımızı da başarıya ulaştıracağı inancındayız. Çünkü sporcular, başarılarıyla,çocuklarımız, gençlerimiz ve hatta büyükler için bile birer rol modeldir. İşte bu inançla girdiğimiz bu yolda Meram Belediyesporlu gençlerimizin kazandığı şampiyonluklar bizi her seferinde gururlandırıyor, onurlandırıyor. Gittikleri her şampiyonadan, her turnuvadan madalyalarla dönüp göğsümüzü kabartıyorlar. Son olarak haltercilerimiz Para Halter Dünya Şampiyonası için gittikleri Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’dan 4 madalya ile döndüler. Dünya Şampiyonasından başarıyla dönen sporcularımız kulübümüzün başarı geleneğini sürdürmüşlerdir. Kendilerini ve antrenörlerini azim, gayret, çalışma, emek ve alın terleri için tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini ümit ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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