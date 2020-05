Meram Belediyesi şehit annelerini unutmadı

Konya’nın merkez Meram Belediyesi Sosyal Vefa Destek Grubu Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmayarak, çiçek ve hediye takdim e dildi.

Meram Sosyal Vefa Grubu çalışmaları çerçevesinde ilçere bulunan şehit anneleri ziyaret edilerek kendilerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Şehit annelerini ziyaret eden ekipler, ailelerin bir ihtiyacı olup olmadığını sordu ve bu özel günde acılarını paylaştı.

“Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri en değerli emanetimizdir”

Tüm şehit ailelerinin kendilerine vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerin emaneti olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu ziyaretlerle şehit annelerinin acılarını bir nebze olsun hafifletmeyi arzu ettiklerini kaydetti. Kendilerinin, ruhen ve kalben, dualar ve hizmetlerle her daim şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Vatanımızın ve milletimizin varlığına kasteden düşmanlara ve hainlere karşı canlarını hiçe sayan şehitlerimizin annelerine, babalarına, çocuklarına, eşlerine ve diğer aile fertlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu millet tarih boyunca şehitlerini ve gazilerini asla yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Biz de onlara sahip çıkmak adına bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin değerli emanetleri, şunu biliniz ki; bu devletin en astından en üstüne ve yüce milletimizin her bir ferdi sizlerin birer evladınızdır. Bu acılarınızı bitirmeyecektir belki ama bir nebze olsun hafifletecektir. Bu düşüncelerle vatana, bayrağa ve ezana olan sevdalarını canlarıyla ispatlayan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabbim her birini cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın diyorum. Şehitlerimizin ailelerine de böylesi çocuklar yetiştirdikleri için saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.