@meral_aksener'den Akit'e engelleme!

yeniakit.com.tr

Her fırsatta medyanın kendilerini göstermediğinden dert yanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kazara iktidara gelirse medyaya nasıl davranacağını açıkça gösterdi...

Kuruluş gününden bu yana her zaman Hakk’ı savunan, doğrudan taraf olan Yeni Akit Gazetesi, gerçekleri söylemeye devam ettikçe Meral Akşener rahatsız oldu.

Gerçekleri hazmedemeyen Akşener, resmi Twitter hesabımızı engelledi.

Türkiye'nin en çok takip edilen internet haber platformlarından yeniakit.com.tr'yi engelleyen Akşener'in medyaya karşı baskıcı ve totaliter rejimleri aratmayan tutumunu kamuoyunun insafına havale ediyoruz...