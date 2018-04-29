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@meral_aksener'den Akit'e engelleme!

İP Genel Başkanı Meral Akşener, kazara iktidara gelirse kendisine muhalif basına nasıl davranacağını belli etti. Akşener, Twitter'da gazetemiz Yeni Akit’in resmi hesabını engelledi.

29 Nisan 2018 Pazar 14:55
@meral_aksener'den Akit'e engelleme!

 yeniakit.com.tr  

Her fırsatta medyanın kendilerini göstermediğinden dert yanan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kazara iktidara gelirse medyaya nasıl davranacağını açıkça gösterdi...

Kuruluş gününden bu yana her zaman Hakk’ı savunan, doğrudan taraf olan Yeni Akit Gazetesi, gerçekleri söylemeye devam ettikçe Meral Akşener rahatsız oldu.

Gerçekleri hazmedemeyen Akşener, resmi Twitter hesabımızı engelledi.

Türkiye'nin en çok takip edilen internet haber platformlarından yeniakit.com.tr'yi engelleyen Akşener'in medyaya karşı baskıcı ve totaliter rejimleri aratmayan tutumunu kamuoyunun insafına havale ediyoruz... 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:55
  1. Meral Akşener
  2. Yeni Akit
  3. yeni akit twitter hesabı

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