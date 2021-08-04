Meral şov yapma! Karar ver sen kimsin?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ve Eldivan ilçeleri ile kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Akşener, bir esnafın "Siz HDP ile bir oldunuz" tepkisine “Benim kim olduğuma bir karar verin” şeklinde cevap verdi.

Akşener’in bu sözleri sosyal medyada "O kadar çok mevzi değiştiriyorsun ki oy kazanmak için o kadar farklı yerlere oynuyorsun ki haklı olarak seçmenin de kafası karışıyor. Dolayısıyla kim olduğunu önce sen karar vereceksin!" yorumlarına neden oldu.