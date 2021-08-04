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Siyaset Meral şov yapma! Karar ver sen kimsin?
Siyaset

Meral şov yapma! Karar ver sen kimsin?

Çankırı ziyaretinde Bir esnafın, "Siz HDP ile bir oldunuz" tepkisine cevap veren Akşener “Benim kim olduğuma bir karar verin” dedi. Akşener’in bu sözleri siyasette sık sık mevzi değiştirmesini akıllara getirdi. Sosyal medyada “kim olduğunu önce sen karar vereceksin” yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 08:24:00 - 2021-08-04 08:24:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ve Eldivan ilçeleri ile kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Akşener, bir esnafın "Siz HDP ile bir oldunuz" tepkisine “Benim kim olduğuma bir karar verin” şeklinde cevap verdi.

Akşener’in bu sözleri sosyal medyada "O kadar çok mevzi değiştiriyorsun ki oy kazanmak için o kadar farklı yerlere oynuyorsun ki haklı olarak seçmenin de kafası karışıyor. Dolayısıyla kim olduğunu önce sen karar vereceksin!" yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

Vatandas

Allahım en kısa zamanda ver yarabbi bu kadının belasını
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Kürdo

Kadın doğru söylüyor. Pkk ile iş tutmuyor hdp ile iş tutuyor. Millet okadarda aptal değil..
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