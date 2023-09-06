Meral Hanım'ın bahsettiği ağız kokusu kimin? Ortalık çok fena karıştı

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Meral Akşener'in, yerel seçimlerle ilgili kullandığı "Kendimizi tarttıracağız, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Onun bunun ağız kokusunu çekmeden, tek başına seçime gireceğiz" ifadesindeki "ağız kokusu"nun kime ait olduğunu sorguladı. Güler, yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Bey şu sıralar hayli dertli. Sanırım kendisini köşeye sıkışmış hissediyor. Konunun CHP genel başkanlığıyla ilgisi yok, peşinen diyeyim.

Konu yerel seçimler.

Bir şekilde genel başkanlık koltuğunu korumayı başarsa bile önündeki en büyük sınav Mart'ta yapılacak yerel seçimler olacak.

İstanbul'da, Ankara'da hatta İzmir'de tek başına yani İYİ Parti ve HDP'nin desteği olmadan seçime girmeye korkuyor. Böylesi bir durumda bu üç ili hatta Adana ve Antalya'yı bile kaybedeceğini biliyor. Örneğin İstanbul'da İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırlarsa İmamoğlu'nun şansı neredeyse yok gibi. Gerçi bu durum Kemal Bey'i sanırım üzmez. Öyle ya kaybeden bir İmamoğlu yerel seçim sonrası Kemal Bey'in karşısına çıkamaz.

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Ama İzmir kaybedilirse kıyamet kopar. İddiam odur ki Kemal Bey İzmir'de Tunç Soyer'le devam etmeyecek! Yine iddiam odur ki Ak Parti İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığına hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Ankara'ya gelince! Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği tam bir muamma. MHP eskisi Yavaş yerine CHP'li bir ismin aday gösterilmesi parti içinde hararetle tartışılıyor. Tam da bu sırada İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker'in 'Mansur Yavaş'ı bize verin' çıkışı kafaları karıştırdı.

Ne yalan söyleyeyim bunun bir danışıklı dövüş olmasından şüphelenmiyor değilim.

CHP 'zaten biz istemiyorduk' demenin altlığını yapıyor olabilir.

Hasılı İYİ Parti diyor ki 'verin Mansur'u alın Ekrem'i'!

Peki Adnan Beker'in bu çıkışından Meral Hanım'ın haberi yahut bilgisi var mı?

Sanki yok gibi!

Belki de vardır zira Meral Hanım'ın siyasi hayatı çok zikzaklı. Söylemleri de! Malum 6'lı masaya 'kumar masası' deyip dağıtmıştı sonra da hiçbir şey olmamış gibi geri dönmüştü.

Neyse.

Meral Hanım'ın geçmiş söylemlerini bir tarafa bırakıp bugün ne demiş ona bakalım.

Yerel seçimi bir referandum olarak görüyor.

'Kendimizi tarttıracağız, kaç kilo ediyoruz göreceğiz' dedi.

'Onun bunun ağız kokusunu çekmeden, tek başına seçime gireceğiz' dedi.

Sanırım buradaki ağız kokularından biri Kemal Bey'e ait!

Diğerleri de malum.

Meral Hanım İYİ Partililere yaptığı bu konuşmada bir şey daha söyledi.

'Yerel seçimden başarıyla çıkarsak bu başarı hepimizin, kaybedersek sorumluluk benim'!

Çok açık.

'Kaybedersem bırakırım' diyor.

Dönelim şimdi en başa. İYİ Parti'den Kemal Bey'e yönelik çok ağır salvolar geliyor. İYİ Parti'de sabah erken kalkan elini yüzünü yıkamadan Kemal Bey'e dalıyor.

Meral Hanım dahil!

Ama Kemal Bey bu salvolara cevap veremiyor.

Çünkü kapıyı açık tutmak istiyor. Lakin HDP bile yerel seçimlere tek başına gireceğini açıkladı.

Kemal Bey'in eli mahkum.

Az daha unutuyordum.

İYİ Parti Mansur Yavaş'ı bize verin, bizden aday olsun diyor ya! Peki Mansur Bey ne diyor?

Gıkını çıkartmıyor.

Sanırım hoşuna gidiyor. Olur ya CHP kendisini aday göstermezse yeni adresi belli.

Peki, ya İmamoğlu da İYİ Parti'ye

giderse.

'Olur mu canım' demeyin.

Olur!"