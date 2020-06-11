Meral Gökçınar: "Şiddet eğiliminin her türlüsüne karşıyız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meral Gökçınar, kadına yönelik şiddeti kınadı.

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meral Gökçınar, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında kadına şiddete tepki göstererek, şiddet eğiliminin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. Gökçınar, "Salgınla birlikte kadına yönelik şiddet hız kazandı. Yardıma ihtiyacı olan kadınlara, yetkili kuruluşlarca mail ve telefon yolu ile ulaşıldı. Şiddete uğrayan kadın ise darp raporu almaktan çekindi. Kadının yaşam hakkının gasp edilmemesi için biz her yerde olacağız” dedi.

Öte yandan, basın açıklamasında parti üyelerinin korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uydukları da görüldü.