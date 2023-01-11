Meral Akşener'le ilgili şok iddia! 15 Temmuz’dan hemen önce o iki isimle görüşmüş

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Meral Akşener'in, 15 Temmuz’dan birkaç gün evvelinde FETÖ iltisaklı Enver Altaylı ve papaz kılıklı CIA Ajanı Andrew Brunson ile “gizli bir görüşme” yaptığını iddia etti.

"FETÖ’cülerden müteşekkil Yurtta Sulh Cuntasının 15 Temmuz 2016’daki darbesi başarılı olsaydı, Meral Hanım Başbakan yapılacaktı" ifadelerini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:

"İYİ (Rol Yapan) Parti’nin Ankara Vekili Feridun Bey, acemi bir sihirbazdan farksız!

Şapkasından çıkarmaya çalıştığı tavşanı yere düşürdü.

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15 Temmuz gecesi; Meral Hanım’ın İstanbul’daki evinde, FETÖ’nün darbe teşebbüsüyle ilgili gelişmeleri beraberce izlemişler.

Mister Bahşi’nin iddiasına göre, Meral Akşener güya “FETÖ’yü gömen” bir tivit yazacakmış…

Feridun Bey, araya girip “Eğer, darbe başarılı olursa bunlar bizi asarlar” falan diyerek tiviti “yumuşatmış!”

KÜLAHIMA ANLAT

İP’li vekilin anlattıkları için “Darbenin başarılı olması halinde nasıl da hizaya geçip anında uyum sağlayacaklarmış” denilebilir.

Ve bu sözler itiraf hanesine yazılabilir.

Ne ki, burada asıl mevzu daha başka!

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Feridun Bey, genel başkanını FETÖ’ye karşı -güya- konuşlanmış, karşı çıkmış bir siyasi gibi anlatarak gözlerimizi bağlamak istiyor.

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Berbat bir sihirbazlık gösterisidir.

O yüzden “Sen, bunları külahıma anlat!” diyoruz.

BAŞBAKANLIK HÜLYASI

Şayet…

FETÖ’cülerden müteşekkil Yurtta Sulh Cuntasının 15 Temmuz 2016’daki darbesi başarılı olsaydı…

-Meral Hanım, Başbakan yapılacaktı!

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Hal böyleyken…

FETÖ’yü “gömmek” şöyle dursun…

Başbakanlığa hazırlanan ‘Yurtta Meral, Cihanda Meral’in darbenin başarılı olmasını canı gönülden istediği aşikârdır.

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Zaten, uğradığı hayal kırıklığı nedeniyle haftalarca suskun kalan, ta kendisidir!

YAMAN SUAL

15 Temmuz’dan birkaç gün evvelinde…

Meral Hanım’ın, FETÖ iltisaklı Enver Altaylı ve Papaz kılıklı CIA Ajanı Andrew Brunson ile “gizli bir görüşme” yaptığı…

İşbu sütunda, birkaç senedir defalarca yazıldı!

En başta “Yurtta Sulh Hanımefendi” olmak üzere İP’leri Pensilvanya’nın Elindeki Parti’nin gıkıdahi çıkmadı!

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Feridun Bey, hikâye anlatmaktan veya sihirbazlık gösterisi yapmaktan vazgeçip…

Genel Başkanı “Yurtta Meral, Cihanda Meral” Hanımefendi’ye “Abla, böyle bir görüşme yaptınız mı?” diye sormalıdır!

PARALEL MARATON

Meral Abla, ne demişti:

“Bir gün herkes Hocaefendi’yi anlayacak. Ne mutlu, onu şimdiden anlayana!”

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Feridun Bey’in Meral Abla’sını 1996’da “İçişleri Bakanı” yaptırtan Locaefendi’den bahsediyoruz.

28 ŞUBAT’IN İŞARET FİŞEĞİ

Meral Akşener, 8 Kasım 1996 tarihinde Refahyol Hükümetinin İçişleri Bakanlığı’na getirildi.

Sekiz aylık görev süresi içinde Fetullahçı polislere kol kanat gerdi.

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1990’larda Fetullahçı polisleri yetiştiren Hanefi Hunter’ın organize ettiği kurmaca Müslüm-Fadime Baskını 28 Aralık 1996’da gerçekleştirildi.

Yani? Meral Hanım’ın İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasından elli gün sonrasında!

Müslüm-Fadime Tiyatrosu, Yirmi Sekiz Şubat darbesinin habercisidir, bir nevi işaret fişeğidir!

CUNTA, KİME HİZMET ETTİ?

Yirmi Sekiz Şubat Cuntası, Türkiye’deki Gladyo’nun emir komutasındaydı.

Darbe süreci, FETÖ’ye “geniş alan” açtı!

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Akşener, İçişleri Bakanı iken…

NATO’cu Mehmet Ali Birand’a 28 Şubat MGK’sında alınan kararları uygulamakta ne denli kararlı olduğunu anlatıyordu!

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“Meral Akşener, 28 Şubatçı generallere direndi!” palavrası…

Yıllarca, sağ-muhafazakâr-dindar kesime afiyetle yedirildi!"