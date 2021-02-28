Meral Akşener'in gazetesinin gözünden 28 Şubat: Lanetlemek yerine güzellediler!

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Türkiye 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin 24. yıldönümünde askeri vesayete tepki yağdırırken, CHP yandaşı gazeteler bu tarihi lekeyi görmezden geldi. Öte yandan İP'in yayın organı Yeniçağ ise 'darbeci'leri güzelleme çabasına girdi.

Manşette koronavirüs

Yeniçağ'ın 28 Şubat'a ait gazetesinin birinci sayfasında 14 haber yer aldı. Manşette 'koronavirüs'e ilişkin bir haber kullanan gazete, 14 haberden yalnızca birisinde 28 Şubat'ı konu edindi. Bu haberde de 'darbeci'lerin güzellemeye çalıştı.

'Çalışkan'ın mahkemeye gönderdiği delil dosyaya alınmadı'

'O tankların komutanı Uğuroğlu'na konuştu' başlığı kullanılan haberde Emekli Kurmay Yarbay Kemal Çalışkan'ın açıklamasına yer verildi. Darbecilere verilen cezayı hazmedemeyen Yeniçağ, Yarbay Çalışkan'ın, "Güzergah Sincan istikametine zorunlu olarak alındı, asıl geçeceğimiz yolda inşaat çalışması vardı." ifadesini kullanarak şu yorumu yaptı:

"28 Şubat Davası'na delil olan Sincan'dan geçen tankların güzergahını belirleyen ve harekatın sorumluluğunu taşıyan Çalışkan'ın, bu konuda mahkemeye gönderdiği delil dosyaya alınmadı. Eğer alınsaydı 'Hükümeti cebren düşürme ve devirmeye iştirak' suçu oluşmayacak, 21 sanık 'müebbet' hapis cezası almayacaktı."

6 yazardan ikisi 28 Şubat'ı yazdı ama...

Öte yandan bugün Yeniçağ'da 6 yazar, köşe yazısı kaleme aldı. O yazarlardan 4'ü 28 Şubat'a değinmedi. 28 Şubat'ı yazan Arslan Tekin ise "Bugün 28 Şubat. Yakın tarihimizde iki meş'ûm 28 Şubat var: 28 Şubat 1997'deki örtülü darbe ve 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'de A. Öcalan'a teslimiyet metninin okunması." diyerek AK Parti iktidarının çözüm sürecindeki mücadelesini hedef aldı.

Uğuroğlu: 21 haksız müebbet

1. sayfadaki haberin sahibi Orhan Uğuroğlu ise köşe yazısında, '28 Şubat davası: Haksız 21 Müebbet' başlığını kullanarak vesayeti güzelledi.

'Kocaman O-HA!'

Gazeteci Yalçıner, Yeniçağ'ın bugün çıkarttığı gazeteyi şöyle eleştirdi:

"28 Şubat darbesini, o gün darbe yanlısı olan gazeteler bugün de görmezden geldi. Sadece Akit, Yeni Şafak, Milli Gazete, Sabah, Milat, Diriliş Postası lanetledi.. Yeni Asya da tek satır haber yapmadı. Akşener hanımın destekçisi bu gazete ise hiç utanmadan, darbeye kılıf uydurma haberi yaptı.. İnanılmaz! Bir gazetem olsaydı, bu kupürü koyar, kocaman O-HA!.. O-HAA!..yazardım."



