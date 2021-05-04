Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki adayı var!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin muhalefet cephesiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

"Kılıçdaroğlu ile Akşener’in A planı, 2023’te millet ittifakı olarak ortak aday çıkarmak" diyen Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Millet İttifakı'nda ortak aday çıkarılması durumunda öncelikli tercihinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu öne sürdü.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemede altın hisse Akşener’de. Meral Akşener kendisi ortak aday olmasa da istemediği bir ismin aday gösterilmesine izin vermeyecek.

Abdullah Gül sürecine göre Akşener’in eli bugün daha güçlü.

Akşener kendisi aday olmasa da kimin olacağını belirleyecek isim olmak istiyor.

Akşener’in öncelikli tercihinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu söyleniyor.