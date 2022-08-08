Meral Akşener'in azarladığı genç konuştu! 'Gittikten sonra tartaklamaya devam ettiler'

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Yalova'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından soru sorması sebebi ile azarlanan 16 yaşındaki Selin Ritter, yaşadıklarını Sabah gazetesine anlattı.

"Benim niyetim sadece soru sormaktı." diyen Ritter, "Sorudan sonra bütün korumalar üzerime geldiler. Beni iteklediler. Şoka girmiştim. Çok korkuyordum. Arkadan da kötü şekilde bakıyorlardı. Meral Hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim." ifadelerini kullandı.

Partililerin İP'li Akşener gittikten sonra kendisini tartaklamayı sürdürdüklerini belirten Ritter, "Hatta bir tanesi bizi dövmeye kalktı. Kaç gündür dışarı çıkamıyorum. Sosyal medyadan da küfür ediyorlar. Bana provokatör diyorlar. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener bizden oy beklemesin." diye konuştu.

Her yerde aynılar!

Akşener Yalova gezisi gibi; Rize, Bartın, Ordu ve Amasya seyahatlerinde de vatandaşlar sözlü saldırılara maruz kalmıştı.

İP'li Lütfü Türkkan da Bingöl gezisinde kendisine soru sormak isteyen şehit ağabeyi Tahir Gümren'i tartaklayıp, şehit bacısına küfretmişti.