Meral Akşener'in açıklamalarına Mansur Yavaş'tan ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağı tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sorulan Yavaş, "Yorum yapmayacağım" yanıtını verdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın Yavaş'la yaptığı görüşmeyi aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

* Akşener'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız.

Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz “Adayız” diye çalışmalarımıza başladık.

* İttifak sağlanamazsa ne olur?

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Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa… (Gülüyor) Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız.

* Sizce ne olur?

Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor.

* Akşener'in bu tutumunu nasıl yorumluyorsunuz?

Yorum yapmayacağım.