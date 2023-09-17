Meral Akşener'i çıldırtacak gelişme! Resmen saçını başını yolacak

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, “İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayını çıkarma kararından döner mi?” sorusuna cevap aradı. "Meral Hanım'ın karar değiştirdiğini çok gördük ama bu defa 'Dönmez' diye düşünüyorum" diyen Turan, "Fırdöndü gibi siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanarak Akşener'e adeta ayar verdi. Turan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Okurlarımdan gelen mesajlarda sık sık “İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayını çıkarma kararından döner mi?” sorusu ile karşılaşıyorum.

Gerçi Meral Hanım'ın karar değiştirdiğini çok gördük ama bu defa “Dönmez” diye düşünüyorum.

Öyle sert ve kesin konuştuktan sonra zaten dönmemeli!

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Fırdöndü gibi siyaset yapılmaz!

İYİ Parti elbette ki AKP için çalışmıyor ama onun oyları bölmesi AKP'nin çok işine yarayacak!

Bu arada belediye seçimlerini İYİ Parti'nin ya da CHP'nin değil de, iktidarın kazanmasını arzu eden ilginç İYİ Parti'liler de var. Mesela İYİ Parti'nin Aksaray Milletvekili Ayhan Erel…

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok başarısız olduğunu iddia eden Ayhan Erel “Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse… Böyle olursa iktidar İzmir'i kaybetmemek için çok büyük hizmetler yapar” diyerek Saray'ı bir kez daha sevindirdi! Böyle ilginç İYİ Parti'liler de var."