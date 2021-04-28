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Siyaset Meral Akşener'e 'HDP'yi kınayın' çağrısı: Biden ve Paşinyan'dan farkınız yok!
Siyaset

Meral Akşener'e 'HDP'yi kınayın' çağrısı: Biden ve Paşinyan'dan farkınız yok!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e 'HDP'yi kınayın' çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:06:00 - 2021-04-28 22:14:15

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e 'HDP'yi kınama' çağrısında bulundu. Özalan, "Soykırım iftirası ile ülkemizi sırtından vuran HDP'yi kınamadığınız ve ittifaka devam ettiğiniz sürece Biden'dan farkınız yok. Ülkemizi soykırımla suçlayan paylaşımını ısrarla silmeyen Canan Kaftancıoğlu, CHP'deki görevine devam ettikçe Paşinyan'dan farkınız yok. HDP ve Canan Kaftancıoğlu ile yürümeye devam ederseniz sözde Ermeni soykırımını tanıyorsunuz demektir." dedi.

Skandal bir mesaj paylaşmışlardı

24 Nisan tarihinde, HDP'nin resmi twitter hesabından, 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı skandal bir açıklama yayımlanmıştı. Öte yandan HDP Diyarbakır Milletvekili, Ermeni Garo Paylan da, TBMM Başkanlığı'na, 'Ermeni soykırımı'nın tanınması hakkında kanun teklifi vermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı o mesajı silmedi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, geçtiğimiz yıllarda twitter hesabından paylaştığı bir mesajında, "Tarihte bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz, 19:15'de Taksim'de." diyerek çağrıda bulunmuştu.

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