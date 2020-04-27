Meral Akşener'e "HDP ve CHP" sorusu

İYİ Parti’den şubat ayında istifa eden eski Balıkesir Belediye Başkanı, Milletvekili İsmail Ok, "Zillet İttifakı" ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘HDP, PKK’nın uzantısıdır’ sözleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

HDP ile ortakları olduğu CHP arasındaki ilişkiye tepki göstererek partisinden istifa eden Ok, Akşener’in bu sözlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Ancak aynı açıklama Ok, İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında yaşanan çarpıcı bir olayı da kamuoyuna açıkladı.

İsmail Ok

O toplantıda, İYİ Parti ve CHP ittifakının gidişatını sorduğunu belirten Ok, “Çünkü CHP ve HDP işbirliği hem şahsım hemde Türk Milliyetçileri açısından rahatsızlık vericiydi” dedi.

Ok, “Sayın Akşener’in CHP ve HDP işbirliğinden en ufak rahatsızlık duyduğunu ifade eden bir beyanı olmadığı gibi, tam tersine bu konuda şahsımı yaralayıcı ithamlarla sözlerini bitirmiştir” ifadelerini kullandı.

İsmail Ok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 24 Nisan günü katıldığı bir televizyon programında “HDP – PKK’nın uzantısıdır“ demiş.

Sayın Akşener her ay Başkanlık Divanı ve Milletvekilleri ile yemekli toplantı düzenlemektedir. İstifa etmeden önce katıldığım son toplantıda Sayın Akşener’e, İYİ Parti ve CHP ittifakının gidişatını sordum.

Çünkü CHP ve HDP işbirliği hem şahsım hemde Türk Milliyetçileri açısından rahatsızlık vericiydi.

Nitekim İYİ Parti’den istifa edişimden tam 1 hafta sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP’ye seslenerek “Çekingenliği bırakın, ittifakı artık açıklayalım” sözleri tüm gerçekleri ortaya dökmüştür.

Sayın Akşener’e toplantıda; "Bu birliktelik kabul edilemez ve devam ettirilemez" şeklinde katılımcıların huzurunda görüşümü ifade ettim ve şu soruyu sordum: “Başkanlık Divanında bu konu görüşüldü mü ve partinin bu konuda resmi görüşü nedir?”

Sayın Akşener’in CHP ve HDP işbirliğinden en ufak rahatsızlık duyduğunu ifade eden bir beyanı olmadığı gibi, tam tersine bu konuda şahsımı yaralayıcı ithamlarla sözlerini bitirmiştir.

Bu kadar kısa zamanda Sayın Akşener’in bu değişimi şahsımı son derece mutlu ettiğini ifade etmek isterim.

Ancak bazı soruları yeniden sormak hasıl olmuştur. HDP’yi PKK’nın yanına koyuyorsunuz. Peki PKK’nın yanına koyduğunuz HDP’nin CHP ile ittifakından hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Soruları doğru, cevapları net vermek lazım. Saygılarımla…