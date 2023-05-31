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Siyaset

Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:25:00 -
Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

İYİ Parti'de disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre muhalif ekip kurultayda yeni bir aday çıkaracak.

 

İYİ Parti'de disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre muhalif ekip kurultayda yeni bir aday çıkaracak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı'nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçları değerlendirildi.

Akşener toplantıda divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinde Altılı Masa partilerinin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıda 24 ve 25 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre süreci de ele alındı. Kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği görüşü dile getirildi.

Toplantıda yine de muhalif hareketlerin yakından izlenerek iplerin sıkı tutulması konusunda görüş birliği sağlandı.

 

 

 

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Yorumlar

emir

yanlışınız var.bu partiyi kuran zaten belli.onun sayesinde vekil olup meclise girenler de belli.akıllarını peynir ekmekle yememiş olsalar gerek. bunlar böyle gidecek.belediye seçimleri bunların son umudu. belediyeleri bunlardan almak gerek.iki büyük belediye ellerinden çıkınca tamamen tarihe karışıp siyasi hayatları sona erecek.
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