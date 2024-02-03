Meral Akşener’e acı haber! Hayatını kaybetti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Akşener, ablasının cenazesi için bugün Kocaeli'ye geliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Akşener, ablasının cenazesi için bugün Kocaeli'ye geliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen vefat etti. Sosyal medya hesabından ablası Mualla Özen’in hayatını kaybettiğini açıklayan Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu Mahallesinden kalkacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener, ablasının cenaze törenine katılmak için bugün Kocaeli'ye gelmesi bekleniyor.