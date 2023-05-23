  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
Siyaset

Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 17:10:00 - 2023-05-23 17:15:27
Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 6'lı masaya katılmasına bir itirazının olmadığını söyledi.

Ümit Özdağ'ın, 6'lı masaya katılmak için Kılıçdaroğlu ile hazırladığı ortak mutabakat metnine; Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ın itiraz ettiği iddia edilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den onay geldi.

Akşener gazetecilerin Özdağ ile ilgili sorusuna, "Mutabakat metni henüz gelmedi, her ikisi muhtemelen fikirlerini birleştirdikten sonra iletilecektir. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum. Sayın Özdağ'ın sığınmacılar, Anayasa'nın 4 maddesi konusunda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" diyerek cevap verdi.

Ümit Özdağ, mutabakat metninin Kılıçdaroğlu tarafından 6'lı masaya iletildiğini söylemişti.

Akşener ve Gültekin Uysal ise henüz konunun görüşülmediğini açıklayarak kafa karışıklığına sebep oldu.

Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı: Bu akşam bir daha görüşeceğiz
Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı: Bu akşam bir daha görüşeceğiz

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı: Bu akşam bir daha görüşeceğiz

Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!
Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!

Siyaset

Ümit Özdağ sazan sarmalında mı? Gültekin Uysal: Bu mevzu görüşülmedi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23