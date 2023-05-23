Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!

Ümit Özdağ'ın, 6'lı masaya katılmak için Kılıçdaroğlu ile hazırladığı ortak mutabakat metnine; Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ın itiraz ettiği iddia edilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den onay geldi.

Akşener gazetecilerin Özdağ ile ilgili sorusuna, "Mutabakat metni henüz gelmedi, her ikisi muhtemelen fikirlerini birleştirdikten sonra iletilecektir. Geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum. Sayın Özdağ'ın sığınmacılar, Anayasa'nın 4 maddesi konusunda Millet İttifakı'nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" diyerek cevap verdi.

Ümit Özdağ, mutabakat metninin Kılıçdaroğlu tarafından 6'lı masaya iletildiğini söylemişti.

Akşener ve Gültekin Uysal ise henüz konunun görüşülmediğini açıklayarak kafa karışıklığına sebep oldu.