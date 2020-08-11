Meral Akşener'den 'seçim' çarkı! Bu kez bakın ne dedi

AK Parti'nin defalarca yalanlamasına rağmen sürekli erken seçim tartışmalarını alevlendirmeye kalkışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çark etti. Akşener, yakın zamanda seçim beklemediğini belirtti.

Kırıkkale'de esnafı ziyaret eden Meral Akşener, kendisine yöneltilen "Erken seçim olacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ekonomiye bağlı. Çok erken bir seçim beklemiyorum. 2021 Haziran'ı olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum."

Devlet Bahçeli'nin daveti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "eve dön" çağrısını hatırlatması üzerine ise "Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva. Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece." ifadelerini kullandı.