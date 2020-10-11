Meral Akşener'den 'PKK ile yakınlaşmayın' diyen vatandaşa: Gıcık seçmen

Yozgat'ta ilçe ziyaretleri yapan İP Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini terör örgütü PKK ile ilgili ikaz eden bir vatandaşa enteresan bir yanıt verdi.

Sorgun ilçesindeki ziyaret esnasında Meral Akşener’in yanına gelen bir vatandaş, “Sizi bakanlığınız döneminden beri takip ediyorum. Birleşmenizi istiyorum." dedi.

Meral Akşener, vatandaşa, “Sen geçiyorsun karşıma ‘PKK ile kahvaltı edeceksin’ diyorsun öbür taraf da diyor ki sen faili meçhulsün. Hangisi doğru?” dedi.

Bunun üzerine vatandaş, “Onun için birleşmenizi istiyorum. O şeylere dikkat edin. PKK ile yakınlaşmayın” diyerek Meral Akşener'i ikaz etti.

"Gıcık seçmen"

Akşener'den ise vatandaşa ilginç bir cevap geldi. Akşener, “Öyle bir şey olur mu, öyle bir şey yok." iddiasında bulunarak "Sen bana telefon numaranı ver seninle ayrıca bu konuyu görüşelim. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Tutuklu olan PKK sevici HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ben dışarıda olsaydım Meral Akşener' e kahvaltıya giderdik" demiş, Akşener ise Demirtaş’a ‘kan davalı olsanız bile içeriye alırsınız’ şeklinde olumlu sinyal vermişti.