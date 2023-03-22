Meral Akşener'den Özlem Zengin mesajı! 'Omuz omuzayız'
6284 sayılı yasa için, "Bizim kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e bir destek de İP Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
Yeniakit.com.tr
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak sunduğu "6284 sayılı yasa yürürlükten kaldırılsın" teklifinden sonra, Özlem Zengin yasayı eleştirenleri hedefe koydu.
Zengin, "6284 bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.
Zengin'e, İsmail Saymaz, Tele 1, Halk TV, Barış Terkoğlu gibi CHP'ye yakın isimler destek verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e bir destek de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
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LGBT'li sapkınların önünü açan yasayı da sözlerine dahil eden İP'li Akşener, "Özlem Hanım ile omuz omuzayız. 6284 bizce de tartışılamaz. Seçim sonrası İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar imzalayacağız." dedi.