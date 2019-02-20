Meral Akşener'den Mersin kriziyle ilgili ilk açıklama! "Bu bir kumpas" Mersin'de yaşanan adaylık skandalı ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu durum için "Bu bir kumpas" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin ilk açıklama geldi. "Bu bir kumpas" Yaşananlara çok sert tepki gösteren Akşener, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' ifadelerini kullandı.

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