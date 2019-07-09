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Meral Akşener'den HDP açıklaması: Biz bu yüzden yeni parti kurduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de geçtiğimiz günlerde büyük tartışmaya yol açan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın sözlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:19
Meral Akşener'den HDP açıklaması: Biz bu yüzden yeni parti kurduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Meclis'te HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan başlattığı oy tartışmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

İYİ Parti Lideri Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı

Meclis'teki oy tartışması: HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal

Akşener, teröristbaşı ile mektup arkadaşı olanların saldırmalarının normal olduğunu belirterek, "HDP Grup Başkanvekili HDP’nin oyları ile Meclis’e girdiğimizi söyledi. Troller hemen açıklama yapın diye bekledi. Madem 24 Haziran'da HDP bizi destekledi, HDP’ye kim oy verdi? Biz bu matematik hesabından beynimiz yandığı için demokrasi mücadelesi verdik, yeni parti kurduk. İktidarı ile muhalefeti ile bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Türk siyasetinde tabloyu İYİ Parti değiştirdi. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:19
  1. Meral Akşener
  2. HDP

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