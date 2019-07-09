Meral Akşener'den HDP açıklaması: Biz bu yüzden yeni parti kurduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Meclis'te HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan başlattığı oy tartışmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

İYİ Parti Lideri Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Meclis'teki oy tartışması: HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal

Akşener, teröristbaşı ile mektup arkadaşı olanların saldırmalarının normal olduğunu belirterek, "HDP Grup Başkanvekili HDP’nin oyları ile Meclis’e girdiğimizi söyledi. Troller hemen açıklama yapın diye bekledi. Madem 24 Haziran'da HDP bizi destekledi, HDP’ye kim oy verdi? Biz bu matematik hesabından beynimiz yandığı için demokrasi mücadelesi verdik, yeni parti kurduk. İktidarı ile muhalefeti ile bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Türk siyasetinde tabloyu İYİ Parti değiştirdi. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz.