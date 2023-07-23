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Gündem Meral Akşener'den gizli protokol tepkisi
Gündem

Meral Akşener'den gizli protokol tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-07-23 14:47:00 -
Meral Akşener'den gizli protokol tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs öncesi yaptıkları gizli protokol gündemde. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener o anlaşmadan haberi olduğu iddiasını yalanladı. "Gizli anlaşma yanlış olmuştur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı gizli anlaşmadan haberi olduğu iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. Haberinin olmadığını söyledi, gizli protokolü de eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimin ikinci tura kalması ile birlikte Kılıçdaroğlu ile bir protokol imzalandığını, "3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı için anlaştıklarını" söyledi. O açıklamayı ilk önce CHP Genel Merkezi yalanladı. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gizli protokolü doğruladı. Kılıçdaroğlu aynı zamanda o protokolden CHP'li kurmayların ve 6'lı masa ortaklarının haberinin olmadığını da belirtti.

Sonrasında altılı masayı oluşturan partilerin kurmaylarından peş peşe tepkiler geldi. Özdağ, Akşener'in bu mutabakattan haberdar olduğunu ima etti. Ayıca eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da aynı iddiayı yineledi. Sözcü gazetesine konuşan Akşener, gizli protokolden haberi olmadığını söyledi. Sadece kamuoyuna yansıyan 7 maddelik mutabakatı bildiğini belirtti.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisinin olduğunu söyledi. Ancak eleştirisi de vardı. Akşener, "Henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" ifadelerini kullandı.
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