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Siyaset

Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti Lideri Akşener, katıldığı özel bir Youtube kanalında erken seçime dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:56:00 - 2020-06-21 15:12:32
Meral Akşener'den erken seçim açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Muhalefetten herhangi bir Genel Başkan çıkıp ‘biz erken seçim istiyoruz’ demedi” dedi. Akşener, önceki akşam konuk olduğu özel bir Youtube kanalında özetle şu açıklamaları yaptı: “31 Mart yerel seçimler teklifini CHP’ye biz götürdük. Bütün arkadaşlarımızın oybirliğiyle, bir arkadaşımız hariç, ‘CHP ile birlikte yerel seçimlere girmemiz lazım’ denildi. Muhalefetten herhangi bir genel başkan çıkıp ‘Biz erken seçim istiyoruz’ demedi. Ben Bahçeli’nin beyanatlarını okuyorum şaka gibi. Kendileri söylüyorlar, sonra kendileri hakaret ediyorlar.

2023'e kadar seçim öngörmüyorum

Akşener, "Benim öngörüm, 2023’e kadar ekonomi sebebiyle erken seçim görmüyorum. Niye biz seçim istemekle suçlanıyoruz onu da anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.

 

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