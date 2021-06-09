Meral Akşener'den 'Devlet katil ve teröristtir' diyen Ahmet Şık'a 'hoş' karşılama

yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Devlet katildir, teröristtir' şeklinde skandal ifadeler kullanan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la ilgili daha önce yaptığı bir paylaşım yeniden akıllara geldi.

Ahmet Şık'tan skandal ifadeler

Eski HDP'li ve yeni TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, devleti yıkma çağrısında bulundu. Katıldığı bir yayında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Şık, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir. Devleti yıkmamız gerek" şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Şık'ın devleti hedef alan ifadelerine başta AK Parti ve MHP'li isimler olmak üzere vatandaşlardan tepki yağdı.

Erdoğan'ı tehdit etti

Öte yandan TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte eylem yasağını ihlal ederek İstanbul Kadıköy'de provokasyon yaptı. Milleti kışkırtarak sokağa çıkma çağrısı yapan Şık, "Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.

Ahmet Şık: Devletiniz teröristtir

Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef alan ve 'Devleti yıkma' çağrısında bulunan Ahmet Şık, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Devletiniz teröristtir' ifadesini kullanmıştı.

Türkiye düşmanı Ahmet Şık'a CHP, alenen destek verirken; Meral Akşener'in Ahmet Şık'la ilgili yaptığı paylaşım akıllara geldi.

Meral Akşener'den 'hoş' karşılama

Milliyetçi, ülkücü geçinen İP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Cumhuriyet'le ilgili hakkında görülen davada tahliye edilen Ahmet Şık'la ilgili, "Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sn. Murat Sabuncu ve Sn. Ahmet Şık aramıza hoş geldiniz" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.